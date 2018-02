Ronaldinho Gaúcho e Luís Figo se enfrentarão em partida de futebol da ONU

O recém-aposentado Ronaldinho Gaúcho e o ex-Bola de Ouro português Luís Figo serão os capitães dos dois times que competirão no Jogo da Solidariedade, partida organizada pela União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) em parceria com a ONU.

A disputa ocorre em 21 de abril, no Estádio de Genebra, na Suíça. O brasileiro Cafu também participará do amistoso, uma iniciativa inédita das Nações Unidas para divulgar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de acordo com a organização.

Além de Figo, Ronaldinho e Cafu, também já anunciaram sua participação na partida os jogadores Éric Abidal, Youri Djorkaeff, Alex Frei, Luis García, Nuno Gomes, Christian Karembeu, Fernando Hierro, Jari Litmanen, Gaizka Mendieta, Robert Pirès, Célia Šašić e David Trezeguet.

"É incrível ver tantas estrelas do futebol se unirem por uma grande causa e essa partida beneficente é um ótimo exemplo do futebol como uma força para o bem", afirmou o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.