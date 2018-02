Russa do curling encanta fãs e é comparada a Angelina Jolie e Megan Fox

Uma atleta tem feito o curling ganhar inúmeros admiradores. Medalha de bronze nas duplas mistas do curling, a russa Anastasia Bryzgalova roubou a cena na Coreia do Sul por se parecer, segundo os novos fãs do esporte, com ninguém menos que Angelina Jolie e Megan Fox.

Com técnica de jogo impressionante, ela conseguiu subir no pódio ao lado do marido, Alexander Krushelnitskiy, sua dupla. Aos 25 anos a russa de São Petersburgo já conquistou o campeonato mundial da modalidade, tendo começado no curling em 2009 quando foi apresentada ao esporte por meio de uma propaganda de televisão.

Seu desempenho chamou a atenção para uma atleta que até então era conhecida apenas pelos amantes do curling, mas que agora tomou a internet. Nos buscadores da web ela foi um dos nomes mais pesquisados durante a disputa da medalha de bronze.

Confira alguns dos melhores tweets dos apaixonados pela atleta:

I don't really understand curling but Anastasia Bryzgalova has made me a fan. pic.twitter.com/3ERpMIjaDI — R Y N O (@arewhyinoh) February 8, 2018

Tô apaixonada por essa mulher. Muito linda, socorro! Seria Anastasia Bryzgalova filha da Angelina Jolie? pic.twitter.com/ALLpdNrZvR — Isis (@Isis_Oliveira) February 13, 2018