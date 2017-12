Ryan Lochte, aquele, anuncia que vai ser pai em foto no Instagram

Após causar uma confusão gigantesca durante a Olimpíada do Rio, ao inventar à polícia que havia sido assaltado com colegas da equipe, o nadador norte-americano Ryan Lochte vai fechar 2016 com chave de ouro.

O atleta publicou em seu Instagram nesta quarta-feira, 14, uma foto tirada debaixo d'água, em uma piscina, na qual beija a barriga da noiva, a modelo Kayla Rae Reid.

"Meu presente de Natal chegou mais cedo neste ano, mal posso esperar para o ano que vem! Melhores notícias que já recebi na vida", escreveu Lochte na foto.

Relembre

Durante a Olimpíada, Ryan Lochte e outros nadadores da equipe dos Estados Unidos afirmaram à polícia do Rio terem sido vítimas de um assalto à mão armada após uma festa na Casa da França, Zona Sul da cidade. No entanto, os investigadores descobriram que a história era falsa e que a narrativa havia sido criada para encobrir uma confusão em um posto de gasolina, onde os atleas praticaram vandalismo no banheiro.