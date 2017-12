Sada Cruzeiro e João Pessoa Espectros disputam final do Brasil Bowl

As equipes do Sada Cruzeiro e João Pessoa Espectros entram em campo no próximo sábado, 10, para jogar a grande final do campeonato nacional de futebol americano. O Brasil Bowl VIII será disputado às 17h, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Para chegar a final o time de futebol americano do Cruzeiro passou pelo Coritiba Crocodiles na semifinal, depois de vencer os paranaenses por 17 a 10, no Couto Pereira. Já o João Pessoa Espectros passou pelo Cuiabá Arsenal, após vencer 40 a 21.

Campeão brasileiro em 2015 e octacampeão nordestino, os Espectros estão recolhendo fundos por meio de doações e vendas de rifa para conseguir viajar para a final, por meio de seu perfil no Facebook.

A equipe do Cruzeiro fez um vídeo com o atacante Robinho, convidando a "nação azul" a lotar a Arena Independência e apoiar o time.