Saiba quais trailers de filmes irão passar durante o Super Bowl

A grande final do maior campeonato de futebol americano do mundo, o Super Bowl 52, que acontece no próxmo dia 4, domingo, irá, como de costume, ter outras grandes atrações além do esporte: a publicidade e, especialmente, o cinema.

Apreciadores da "sétima arte" do mundo todo irão acompanhar a transmissão, durante a qual os estúdios das superproduções a serem lançadas costumam apresentar seus trailers - além, é claro, do jogo entre o New England Patriots e o Philadelphia Eagles.

Confira as principais apostas de filmes que devem exibir seus trailers no SB deste ano:

Pantera Negra - A superprodução desembarca no Brasil no dia 15 de fevereiro, e já é o filme de super herói que mais vendeu ingressos antes da estreia, segundo o site Adoro Cinema. O filme da Marvel vem recebendo ótimas reações da crítica internacional, desde a pré-estreia. E tem a lenda do basquete Michael Jordan no elenco.

Skyscrapper - O novo filme de ação da Universal ganhou, recentemente, o primeiro teaser, e o estúdio já confirmou que o trailer completo vai ao ar no Super Bowl. “Esse domingo, durante o Super Bowl, você verá o primeiro trailer do nosso filme baseado em um conceito totalmente original. Um filme que não é baseado em uma franquia, livro, montanha russa ou marca existente”, publicou o estúdio. No filme, Will Ford (The Rock) é um veterano de guerra aposentado que estava no maior arranha-céu do mundo quando o prédio entrou em chamas. A esposa e filhos de Ford estão presos no último andar do edifício e cabe ao veterano resgatá-los.

Os Incríveis 2 - A sequência da primeira animação, que fez muito sucesso, promete: os fãs do filme da Pixar estão ansiosos para acompanhar a produção, que também há ganhou trailer. A história é uma continuação do primeiro filme, mostrando novas aventuras da simpática família de super-heróis.

Missão Impossível - Efeito Fallout - O teaser de mais essa superprodução da Pixar saiu também nesta semana. Para não perder o costume, o filme vai trazer as habituais perseguições em ritmo alucinante. A atração, além da ação, é a presença de Henry Cavill e Tom Cruise. A estreia do filme acontece em 26 de julho.

O Super Bowl é um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo - e os comerciais, por conta disso, estão entre os mais caros também. Uma inserção de 30 segundos custa, em média, US$ 5 milhões, de acordo com os sites especializados.

Neste ano, a transmissão do jogo será feita pelo canal Fox. Pelos direitos de transmissão, o canal pagou US$ 3,3 bilhões.