São-paulino manda vídeo com cachorro no colo ao FOX Sports

O jovem Jonas, torcedor são-paulino, mandou um vídeo ao programa FOX Sports Rádio na tarde desta segunda-feira , 22, que deu o que falar na emissora. O rapaz fez seu comentário segurando seu cachorrinho no colo.

Os comentaristas do programa não conseguiram responder à pergunta de Jonas sobre a convocação de Rodrigo Caio para a seleção brasileira. Todos começaram a rir, embora alguns tentassem disfarçar.

"Para, vocês estão sacaneando o rapaz. É uma brincadeira interna aqui", disse Benjamin Back, o apresentador do programa, tentando pedir respeito ao torcedor antes de repetir o vídeo. A cena do são-paulino com o cachorro no colo chamou a atenção. A pergunta do rapaz foi pertinente.