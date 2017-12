São Paulo lidera quadro de medalhas dos Jogos Universitários Brasileiros

A Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) divulgou, nesta quarta-feira, 25, o quadro de medalhas oficial da 1ª fase dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), realizado em Goiás. São Paulo lidera a corrida pelas medalhas com folga. Com 69 ouros, 30 pratas e 23 bronzes, as universidades paulistas conquistaram 122 medalhas.

Santa Catarina, que vem em 2º lugar no quadro, tem um terço das medalhas dos paulistas. Os 39 pódios dos catarinenses proporcionaram 15 ouros, 14 pratas e 10 bronzes. O Paraná vem na cola dos vizinhos, com 15 ouros, 7 pratas e 15 bronzes, totalizando 37 medalhas.

Goiás, sede dos jogos, aparece na 6ª colocação, com 9 ouros, 7 pratas e 5 bronzes, em um total de 21 medalhas conquistadas na fase de esportes individuais do JUBs.

A CBDU não costuma divulgar o quadro de medalhas do JUBs, pois, ao fim de cada temporada, as instituições com melhores desempenhos disputam o Troféu Eficiência. Entretanto, houve divulgação de um quadro de medalhas não-oficial por parte da imprensa, passando informações incorretas sobre a posição dos estados e a quantidade de medalhas de cada um.

Assim, a CBDU, que preza pelo direito à informação transparente e correta, se viu no dever de divulgar o quadro com informações oficiais sobre o ranking da 1ª fase do JUBs Goiás, que terminou domingo (22). A competição segue em sua 2ª fase, com disputas dos esportes coletivos. Ao final dos jogos, no sábado (28), a CBDU divulgará o quadro final de medalhas do evento.

Troféu Eficiência

Ao final de cada temporada, a CBDU promove a festa Melhores do Ano, um evento de confraternização, na qual é entregue o Troféu Eficiência às Instituições de Ensino Superior (IES) e às Federações Universitárias Estaduais (FUEs) melhores classificadas nas competições promovidas pela entidade.

Realizado desde 2009, o Troféu Eficiência atua como forma de incentivo para uma maior participação das FUEs e IES nos eventos promovidos pela CBDU, além de proporcionar um aumento quantitativo e qualitativo das competições dentro do calendário anual. Na celebração, são premiadas as cinco melhores colocadas no ano em cada uma das modalidades – FUEs e IES.