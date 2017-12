São Paulo receberá corrida da Nat Geo em homenagem ao 'dia da Terra'

No dia 23 de abril celebra-se o 'Dia da Terra' e, para comemorar e aumentar a consciência ecológica no mundo inteiro, a National Geographic idealizou uma corrida de rua simultaneamente em seis cidades latino-americanas: São Paulo, Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colômbia), Cidade do México (México), Cidade da Guatemala (Guatemala) e Lima (Peru). Santiago, capital do Chile, recebe a prova uma semana depois, no dia 30.

Apresentada pela primeira vez em 2010 nas Filipinas, a NAT GEO RUN convoca a cada ano milhares de pessoas em todo mundo, com o objetivo de fomentar o espírito esportivo em família e gerar consciência sobre a importância do cuidado do meio ambiente e a incorporação de hábitos que permitam preservar o planeta para as próximas gerações. Na América Latina, a corrida, já somam até agora, a participação de mais de 26.000 de corredores nas edições anteriores em Caracas, Santiago do Chile, Lima e Bogotá.

Em São Paulo, a corrida acontecerá na região do Jardim Botânico, com duas provas diferentes: com distâncias de três e seis quilômetros. Para mais informações e inscrições, acesse: http://natgeorun.com.br/index.html.