Seahawks enganam Rams com punt falso, mas jogador sofre concussão após tackle

Um dos momentos mais divertidos do futebol americano é quando uma das equipes consegue realizar uma jogada inesperada, enganando os adversários e ganhando muitas jardas. Uma jogada desse tipo aconteceu na partida desta quinta-feira, entre Seattle Seahawks e Los Angeles Rams.

Mesmo com a vitória bem encaminhada, os Seahawks resolveram ousar na tentativa de um punt, na linha de 35 jardas do campo de defesa, no último quarto. Assim que recebeu o snap, Jon Ryan armou o chute, mas abraçou a bola e, com os bloqueios dos companheiros, correu pelo meio do campo por cerca de 20 jardas. No entanto, ele não conseguiu manter o controle da bola e a deixou cair. Na tentativa de recuperá-la, sofreu um forte tackle do cornerback adversário Troy Hill, e ficou no chão por alguns instantes. Diagnosticado com uma concussão, Ryan foi levado para o hospital após a partida e passa bem. Ao todo, ele conseguiu um avanço de 33 jardas para os Seahawks.

The #Seahawks run a perfect fake punt, but Jon Ryan bobbles the ball, takes a massive hit and stays down. He's headed to the locker room pic.twitter.com/EWmSXoN2AI — Chat Sports (@ChatSports) 16 de dezembro de 2016

Diante de sua torcida, Seattle venceu a partida por 24 a 3, ficando com campanha de 9 vitórias, 4 derrotas e 1 empate, e conquistou o título da Divisão Oeste da Conferência Nacional e, consequentemente, uma vaga nos playoffs. Os Rams estão na terceira colocação da mesma divisão, com 4 vitórias e 10 derrotas.