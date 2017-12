Segurança dos Chiefs aplica tackle pelas costas de torcedor invasor

Na última semana da temporada regular, o Denver Broncos caiu por 33 a 10 pelo Kansas City Chiefs, fora de casa, e foi eliminado dos playoffs da NFL. Mas não foi só os jogadores dos atuais campeões que sofreram no gramado do Arrowhead Stadium.

Nos segundos finais do terceiro quarto, quando a partida estava 21 a 10 para os Chiefs, um torcedor do Broncos invadiu o campo e até atrasou o início de uma jogada ofensiva dos donos da casa. Mas um segurança do próprio não deixou barato e, após rápida perseguição, aplicou um certeiro tackle pelas costas do intruso. Os torcedores do estádio comemoraram o lance como se fosse mais um touchdown da franquia; ou até, como se fosse mais um field goal do brasileiro Cairo Santos.

There was a fan on the field at the Broncos-Chiefs game and security made one amazing tackle (via @AirJ96) https://t.co/7PDdQUbvyg pic.twitter.com/reyU9YRhVS — SB Nation NFL (@SBNationNFL) 26 de dezembro de 2016