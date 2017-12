Seis meses depois da noite com Bolt, Jady junta R$ 400 mil e vive de renda

Seis meses depois de viver uma cândida noite de amor com Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, em meio à Olimpíada do Rio, a estudante Jady Duarte - que depois ficou conhecida por Jady Bolt - não quer mais saber da fama.

Desde o fim do ano passado, ela está namorando o estudante Patrick Morais - com quem sempre posta fotos acompanhadas de declarações de amor em seu Instagram - comprou uma casa e alguns apartamentos pequenos com os R$ 400 mil que ganhou e vive com uma renda de R$ 5 mil por mês, do aluguel de seus imóveis, a maior parte deles em Campo Grande, zona oeste do Rio.

O dinheiro, diz Jady, veio com entrevistas que deu a portais estrangeiros e até com uma participação em um reality show de uma emissora de TV francesa.

No ano passado, Jady criticou o pedido de casamento feito por Usain Bolt à modelo jamaicana Kasi Bennet, que aceitou o convite. "Estou quase acreditando que na terra deles traição é normal, ela já deve estar acostumada”, disparou, na ocasião. Ela chegou a ameaçar divulgar as conversas que teve com o atleta depois da noite de amor.

Depois da fama, Jady também fez lipoaspiração, mudou o sorriso depois de um tratamento dentário e colocou silicone nos seios.

Bolt, por sua vez, nunca mais falou sobre a namorada olímpica.