Sem dinheiro, Brasil cancela ida aos Jogos Sul-Americanos Escolares

A apenas dois dias antes do primeiro dia de competições, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) cancelou a participação da delegação do País nos Jogos sul-americanos Escolares, que acontecerão em Medellín, na Colômbia. Segundo nota assinada pelo presidente Antonio Hora Filho, a entidade não conseguiu, junto ao Ministério do Esporte e patrocinadores, "viabilizar os recursos financeiros suficientes para proporcionar uma viagem com tranquilidade e sem nada faltar" aos atletas.

Ao todo, 164 brasileiros entre 12 e 14 anos de idade participariam dos Jogos, que reúnem jovens de 12 países. Segundo o GloboEsporte.com, a assessoria de imprensa do Ministério do Esporte declarou que não possível fechar parceria com a CBDE a tempo da competição.