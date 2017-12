Sem se assustar, jogador dos Mets agarra taco voador e salva colegas na MLB

Na primeira semana do Spring Training, como é chamada a pré-temporda da Major League Baseball (MLB), o jogador de campo interno Luis Guillorme mostrou porque deve ser adicionado ao elenco da temporada regular do New York Mets, por seu reflexo ou apenas por gratidão.

Enquanto se preparava para receber um arremesso, Adeiny Hechavarria, do Miami Marlins, perdeu controle do taco, que voou na direção do banco de reservas dos Mets. Enquanto todos corriam do objeto, Guillorme ficou parado e apenas levantou o braço para segurá-lo. Ainda indiferente com a situação, o camisa 77 arremessou o bastão de volta a Hechavarria.

Your browser does not support iframes.

Considerado o 17º melhor jogador das categorias de base dos Mets, Guillorme continuou calmo sobre o incidente após a partida. "Eu literalmente vi o bastão vindo na minha direção e o agarrei. Não pensei muito sobre isso", declarou ao site oficial da MLB. "Geralmente, quando coisas desse tipo acontecem, que não saio do caminho. Eu vi o voo inteiro daquilo. Levantei minha mão. O taco apenas aterrissou nela", completou, de forma calma.

A partida desta quinta, aliás, terminou em 11 a 6 para os Mets.