Senhor que improvisou camisa ganha uniforme oficial do Corinthians

O torcedor do Corinthians que emocionou as redes sociais ao ser fotografado com uma camisa improvisada do clube, feita com uma camiseta branca e canetinha, ganhou do Timão um uniforme oficial completo.

O momento foi registrado pela Corinthians TV, canal oficial do clube no YouTube, com o título "Corinthians não se explica".

Vilson de Paula, que é guardador de carros na zona oeste da cidade, já havia recebido um uniforme de presente da Gaviões da Fiel, e agora ganhou presente do próprio clube.

A responsável por entregar a surpresa foi a torcedora Letícia Vilar, autora da foto que viralizou. "Da série: Corinthiano não vira, ele nasce. Todos os dias esse senhor fica no bar de esquina das ruas Clélia x Aurélia. Toma sua cerveja e em dias de culto na Bola de Neve, ajuda a cuidar dos carros. Ontem eu o vi com essa camiseta "personalizada" do Corinthians. Achei incrível", compartilhou Leticia, quando publicou a foto.

Na internet, imediatamente surgiram pedidos para que Vilson fosse agraciado com o presente.

"Durante essa semana, a Letícia postou uma foto do Vilson que viralizou na internet, e o Corinthians foi entregar um presente especial para um torcedor igualmente especial!", escerveu o Timão na legenda do vídeo.

Ao ganhar o presente, Vilson fez um agradecimento aos céus e imediatamente vestiu a nova camisa.

Assista: