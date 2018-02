Sensação do tênis de mesa consegue resolver cubo mágico 'impossível'

Principal representante brasileiro no tênis de mesa, Hugo Calderano tem como passatempo montar cubos mágicos. Ele possui em sua casa 70 modelos e seu recorde pessoal com um cubo de seis faces e cores é de apenas 6s32, ou seja, em pouco mais de seis segundos ele encaixa todas as cores no objeto.

Desta vez, o mesa-tenista aceitou o desafio de "zerar" um cubo mágico 13 x 13, que conta com as seis cores, mas com 169 "quadradinhos" em cada face, uma tarefa muito mais complicada. E ele conseguiu finalizar o projeto em 102min56s63, ou seja, em quase uma hora e 43 minutos, mostrando paciência e concentração.

Calderano atualmente mora na Alemanha e treina na equipe de Ochsenhausen, disputando a primeira divisão da Bundesliga. É o principal atleta nacional da modalidade e vem melhorando de posição no ranking mundial.