Silvânia Costa e Petrúcio Ferreira são eleitos melhores atletas paralímpicos de 2016

Nos Jogos Rio 2016, o Brasil teve seu melhor desempenho em Paralimpíada da história, conquistando 72 medalhas. Em meio a tantas vitórias, dois atletas tiveram na noite desta quarta-feira mais um motivo para comemorar. Silvânia Costa e Petrúcio Ferreira foram escolhidos por votação popular os melhores atletas paralímpicos do Brasil neste ano. Os vencedores foram homenageados na festa do Prêmio Paralímpicos 2016, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro.

Ouro no salto em distância, Silvana Costa venceu a lançadora Shirlene Coelho e a jogadora de bocha Evani Calado. Recordista mundial da classe T11, a saltadora conquistou o prêmio de melhor do ano pela segunda vez seguida, com 61% dos votos. Dono de três de medalhas na Paralimpíada, Petrúcio Ferreira, superou o nadador Daniel Dias e Jeferson Gonçalves do futebol de 5. Escolhido com 53% dos votos, Petrúcio foi um dos grandes nomes dos Jogos do Rio. Em apenas dois anos de carreira, quebrou o recorde mundial dos 100m T47 e conquistou o ouro no Engenhão.