Simone Biles fica grogue após tirar siso e brinca: 'Espero que deem risada'

Após brilhar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, a ginasta Simone Biles se tornou sensação nas redes sociais. Muito ativa na internet, a norte-americana publica seu dia a dia nos treinamentos e também em seus compromissos profissionais.

Nesta quinta-feira, 27, a atleta de 20 anos arrancou gargalhadas de seus seguidores ao publicar um vídeo em que aparece totalmente grogue. A causa da "brisa" foram os anestésicos que tomou devido a uma cirurgia para retirar o dente do siso.

uhm here it is, I honestly have no words! Enjoy!!!!! Hope it makes you laugh!!!! pic.twitter.com/DP5QsC7C7C — Simone Biles (@Simone_Biles) 27 de julho de 2017

"Aqui está. Eu honestamente não tenho palavras. Aproveitem. Espero que te faça dar risada", escreveu Biles. No vídeo, ela aparece cantando alguma música enquanto dirige um carro imaginário. Ela está tão tonta, que não é possível nem entender o que ela estava dizendo.

wisdom teeth - gone ‍♀️

atleast I get to be home & catch up on some shows ps I have a funny video for y'all from this!!! pic.twitter.com/DO70VHwHO0 — Simone Biles (@Simone_Biles) 27 de julho de 2017