Snooker, bilhar e sinuca pleiteiam vaga nos Jogos Olímpicos de 2024

O snooker, o bilhar francês e a sinuca são esportes de taco que merecem fazer parte da programação da Olimpíada de Paris de 2024, disse o secretário-geral da recém-criada Federação Mundial de Snooker (WSF, na sigla em inglês) nesta quarta-feira.

O snooker pleiteou sem sucesso uma vaga nos Jogos de Tóquio de 2020, que terão beisebol, softball, caratê, escalada esportiva, surfe e skate como modalidades adicionais. As informações são da agência de notícias Reuters.

+ Chico Lang atribui WhatsApp falso a Moisés; jogador tomará 'medidas cabíveis'

+ Gattuso entrega Pirlo: 'Parece quieto, mas é um grande filho da p...'

+ Siga o Fera no Twitter!

"Esperamos que, com o apoio da federação francesa (de esportes de taco) e do Comitê Olímpico Francês, encontraremos uma forma de levar os esportes de taco à Olimpíada", disse Maxime Cassis, que também é presidente do conselho da Federação Europeia de Snooker, em Sófia.

"Em primeiro lugar, temos que decidir se selecionamos só um dos três esportes ou se selecionamos os três. O plano não está estabelecido". "Estamos dispostos a apoiar qualquer um dos esportes e temos que trabalhar juntos. Temos que ouvir as pessoas que selecionam", completou.

Cassis também disse que o snooker, em particular, se expandiu rapidamente nos últimos anos, acrescentando que sua inclusão na programação olímpica seria "a maior conquista do esporte". "Nosso sonho é chegar à Olimpíada, este é um grande sonho de todo jogador de snooker", disse. "Todos ganharão com isso".

Autoridades do snooker dizem que o esporte é assistido por quase meio bilhão de pessoas em todo o mundo e jogado competitivamente em quase 100 países. Atualmente a programação da Olimpíada lista 28 esportes, já que o golfe e o rúgbi de sete jogadores foram incluídos na Rio 2016.