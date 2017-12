A NFL finalmente está de volta! A partir desta quinta-feira, 7, a maior liga esportiva do mundo começará a temporada 2017/18. E um brasileiro pode ser responsável literalmente poderá dar o pontapé inicial, com Cairo Santos, kicker do Kansas City Chiefs, clube que visitará o New England Patriots, no Gillette Stadium, em Foxborough.

Para esquentar o retorno da NFL, preparamos uma lista com os uniformes, na maioria os principais, das 32 franquias que disputarão o título do Super Bowl 52. Selecione os que preferir e, ao final, veja os mais votados pelos outros leitores. Divirta-se!

