Sofre com insetos? Penalty lança blusa que já vem com repelente

Quem costuma jogar bola na praia ou então em alguma quadra no final de tarde, sabe muito bem como os mosquitos e pernilongos atormentam a vida. Pensando nisso e também para evitar epidemias como a de zika e chikungunya, a Penalty, empresa brasileira especializada em produtos esportivos, acaba de criar uma linha de camisas que já vêm com repelentes contra insetos.

O produto, que foi testado pelo Instituto de Biologia da Unicamp, possui pernetrina, substância usada como repelente e é confeccionado 100% em poliamida. Além do efeito contra insetos, as peças possuem proteção UV e a Nano Fresh, que previne a proliferação de bactérias responsáveis pelo surgimento de odores e permite a evaporação mais rápida do suor.

As peças já estão sendo comercializadas, com opções adulto e infantil, com custo a partir de R$ 89,99. Segundo a penalty, elas são resistentes a lavagens e não agridem quem veste.