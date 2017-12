SSG surpreende e vence tricampeã SKT no Mundial de 'League of Legends'

Em uma reedição da última decisão do Mundial de League of Legends, a Samsung Galaxy enfrentou novamente a tricampeã SKT, mas dessa vez levou a melhor, aplicando um improvável 3 a 0, na manhã deste sábado, 4. Em uma série com direito a viradas nas duas últimas partidas, a equipe conseguiu pôr fim a uma dinastia e se vingar pela derrota de 3 a 2 no último confronto.

Campeã mundial em 2013 e nas duas edições passadas, a SKT chegou à decisão no seu momento de maior provação. Nas quartas de final e nas semifinais, a equipe que tem Lee "Faker" Sang-hyeok, o melhor jogador de LoL da história, venceu por apertados 3 a 2, depois de ter corrido risco de ser eliminada. Uma situação muito diferente da dos torneios, em que a SKT reinou absoluta.

+E-Sports podem ser considerados atividade esportiva, decide COI​

+'LoL' encerra competições nos JUBs em dia que COI reconhece eSports

+ Siga o Fera no Twitter!

Com a vitória no estádio Ninho do Pássaro, principal palco dos Jogos Olímpicos da China de 2008, a Samsung Galaxy alcançou o bicampeonato no principal torneio de LoL do planeta. Pelo titulo, a equipe embolsará 37,5% da premiação total, ainda a ser totalizada por conta do financiamento coletivo do público, mas que está atualmente cotada em 4,1 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões).