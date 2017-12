Suecas comemoram vitória no handebol com dancinha e vídeo viraliza; veja

Caiu na rede e viralizou o vídeo das jogadoras da seleção sueca de handebol dançando uma coreogarifa de zumba nos vestiários após a vitória por 33 a 21 depois do jogo válido pelo Campeonato Mundial, na Alemanha.

Com a vitória, as jogadoras passaram para as quartas de final do torneio e nesta terça-feira vão encarar a Dinamarca. Pelo vídeo, fica claro que a coreografia já vinha sendo ensaiada há um tempo - as imagens foram postadas pela jogadora e ultrapassaram as 200 mil visualizações em poucas horas.

Alegria para as suecas, tristeza para as brasileiras - a seleção feminina, campeã em 2013, perdeu para a Polônia e terminou o Mundial na 18ª colocação, sendo eliminada já na fase de grupos.