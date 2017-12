Surfista australiano Mick Fanning entra para o Hall da Fama do esporte

O surfista australiano Mick Fanning foi nomeado para o Surfer’s Hall of Fame, galeria que reúne os maiores surfistas da história. Fanning participou ontem da cerimônia de nomeação, na Califórnia.

"É uma grande honra", disse Fanning sobre sua a inclusão no Hall da Fama. "Você se empenha na sua carreira e, muitas vezes, está concentrado em gerar resultados para si mesmo, sem mirar em premiações. Mas é uma grande honra ser reconhecido".

Ao longo de sua carreira, Fanning passou por um grande susto ao ser atacado por um tubarão em J-Bay, na África do Sul, durante uma das etapas do circuito mundial, em 2015.

Na ocasião, o tricampeão estava parado em sua prancha quando foi surpreendido pelo animal. Ele tentou se proteger com a prancha e afastar o tubarão com socos. Fanning chegou a ser atingido no rosto e foi derrubado na água.

"Mick sempre mostrou ter o coração de um campeão, surfando da maneira mais positiva”, disse Aaron Pai, fundador do Hall da Fama dos Surfistas. A cerimônia do Hall da Fama foi realizada durante o US Open of Surfing, um dos maiores encontros de surfe nos EUA.

Neste ano, Fanning ficou em quinto lugar justamente na etapa de Jefferys Bay, e agora segue para o Taiti, para a sequência do Mundial.

Relembre o susto de 2015: