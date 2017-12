Taça do primeiro vencedor da São Silvestre está em exposição em clube

A São Silvestre é a prova mais popular do atletismo brasileiro. A competição, que acontece ano após ano no dia 31 de dezembro desde 1925, conta com atletas do mundo todo e os africanos são os grandes vencedores, mas nem sempre foi assim. Em sua primeira edição, o vencedor da prova foi Alfredo Gomes, atleta do Clube Esperia, que completou o percurso de 6,2 mil metros em 23min10s.

Para comemorar a conquista de Alfredo, que trabalhava como eletricista na Companhia Telefônica e apenas em seus momentos de lazer dedicava-se à corrida, o Clupe Esperia está expondo em seu acervo de relíquias, a taça conquistada por ele, assim como fotos antigas do corredor. O clube fica na Av. Santos Dumont, 1313, no bairro de Santana.