Técnico afasta jogador que curtiu foto em que time aparece sendo goleado

Nos dias atuais, as redes sociais são cada vez mais populares, mas, dependendo do caso, é preciso ter muita atenção ao utilizá-las. Javi Ontiveros, meia do Málaga, da Espanha, podia ter tido um pouco mais de cuidado e assim, talvez, evitar um afastamento.

Acontece que o atleta foi flagrado no Instagram ao curtir uma foto postada pelo lateral Toni Lato, do Valencia, em que ele aparece ao lado de seus companheiros comemorando a vitória por 5 a 0 sobre justamente o Málaga, clube em que atua.

3 puntos muy importantes! Vamos #amunt Uma publicação compartilhada por Toni Latorre (@tonilato3) em Set 20, 2017 às 3:42 PDT

A atitude deixou Míchel, técnico da equipe, revoltado: "Está fora do grupo por uma situação que ele mesmo criou. É uma indisciplina muito grave, não é a primeira e eu tinha que tomar decisões. Tinham outras coisas que não me convenciam e muito menos ao grupo. Apesar das individualidades, tenho que focar no coletivo. Não gostei de coisas, como um 'like' em uma foto em que nos golearam com 5 gols. Sei que muita gente confia nele e eu fui o primeiro que o colocou de titular", afirmou o treinador às vésperas do jogo contra o Athletic Bilbao, quando o Málaga buscará sua primeira vitória no Campeonato Espanhol.

Mais estranho do que o afastamento se dar por causa de uma foto curtida, é que o próprio técnico fez o mesmo. Nas redes sociais, internautas flagraram uma curtida de Míchel em uma foto de Dani Parejo, que também atua pelo Valencia e também postou uma foto para comemorar a vitória.

Dá para entender essa fera?