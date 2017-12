Técnico da Costa Rica fica careca para cumprir promessa por vaga na Copa

Se a seleção da Costa Rica garantisse uma vaga na Copa do Mundo da Rússia, o técnico Óscar Ramírez garantiu que rasparia a cabeça. Promessa feita é promessa cumprida.

Em sua conta no Twitter, a Federação Costarriquenha de Futebol postou um vídeo no qual o goleiro Keylor Navas, do Real Madrid, passa a máquina zero em Ramírez enquanto colegas filmam e se divertem com a situação.

A classificação do time costarriquenho se concretizou após o gol de empate contra Honduras feito por Kendall Waston nos acréscimos. É a quinta vez que o país participa de uma Copa do Mundo.

Em maio deste ano, o goleiro Navas também raspou a cabeça após uma conquista. Na ocasião, o Real Madrid saiu vitorioso do Campeonato Espanhol. Navas ofereceu a homenagem a crianças que lutavam contra o câncer.

Brasil

Outro que entrou para o time dos carecas foi o lateral-esquerdo do Monaco e novato da Seleção Brasileira, Jorge. Ele teve sua cabeça raspada por Neymar em uma espécie de boas-vindas à defesa do time.

O camisa 10 postou uma foto no "Stories" do seu Instagram com o colega já de visual novo.