Técnico e equipe da NFL são multados por uso de comunicador ilegal

A NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos, anunciou nesta terça-feira uma punição ao New York Giants e ao seu técnico, Ben McAdoo, pelo uso irregular de um aparelho comunicador durante a partida da rodada 14 da fase regular da competição. No jogo contra o Dallas Cowboys, ocorrido no último dia 11, McAdoo foi flagrado entrando em contato com o seu principal jogador ofensivo durante cinco jogadas de ataque.

A comunicação entre técnico e jogador é permitida. No entanto, jogadores podem apenas ouvir, sem ter como responder às mesnagens, e por isso normalmente são utilizados rádios de via única. A entidade avaliou que a ação do técnico foi totalmente apoiada pela equipe, e decidiu punir ambos com sanções de US$ 50 mil e US$ 150 mil, respectivamente. Além disso, o Giants foi para o fim da fila na escolha do draft de 2017.