Técnico motiva jogadores dos Giants com vídeo de briga entre homem e canguru

Na luta por uma vaga nos playoffs da NFL, o New York Giants conseguiu uma vitória fundamental sobre o Dallas Cowboys, adversário direto na Divisão Leste da Conferência Nacional, na noite deste domingo. O interessante da partida ficou por conta do vídeo escolhido pelo técnico Ben McAdoo para motivar os atletas dos Giants antes do confronto.

Na preleção, o treinador colocou a gravação que mostra um homem brigando e dando um soco em cheio no focinho de um canguru, que tomou conta das redes sociais na última semana. "Temos que nos manter com fome. Devemos ficar com fome e é hora... é hora de comer", disse McAdoo ao The New York Post. "O canguru estava aplicando um mata-leão no cachorro e o homem acertou o nariz dele. Era uma briga entre o canguru e o homem", completou.

Parece que a motivação deu certo: os Giants venceram de virada por 10 a 7 e agora estão com campanha com 9 vitórias e 4 derrotas, na segunda posição da divisão. Já os Cowboys lideram, com 11 triunfos e 2 derrotas, ambas justamente para o time de Nova York.