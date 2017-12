Tênis na veia: primo de Bia Haddad é tricampeão dos JUBs 2017

Na final de tênis masculino dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) realizados neste domingo, 22, um sobrenome que ganhou fama recentemente no esporte conquistou a medalha de ouro. Antonin Haddad, primo da atual número um do ranking brasileiro, Bia Haddad, confirmou o favoritismo e foi tricampeão.

"Vou desafiar a Bia. Vamos ver o que dá para fazer", brincou Antonin, que participou dos jogos representado a Unip/SP.

A vitória foi conquistada em um jogo tranquilo contra William Brononoski, do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz, do Paraná, com parciais de 6-0,6-1. Essa é quarta vez que Antonin participa dos JUBs, na primeira foi prata e depois só ganhou ouro.

O jovem de 21 anos começou a jogar tênis por volta dos cinco anos de idade com a mãe e a tia, que são professoras de tênis até hoje. Os primos passaram a treinar mais sério depois dos 10 anos, sempre nos mesmos locais, até que Bia Haddad foi para Balneário Camboriú no centro de treinamento de Larri Passos, que ficou conhecido por ser técnico de Gustavo Kuerten.

Antonin continuou treinando em São Paulo e aos 18 anos entrou para a faculdade de direito e agora disputa apenas campeonatos universitários. "Quero seguir jogando, mas não podemos fazer tudo, infelizmente. Pretendo estudar muito para tirar OAB e pensar em advogar na área esportiva, usar o tênis como alavanca para isso. A carreira de tenista é muito cedo. Não dá para dar uma parada, estudar e voltar, então fiz minha escolha".

Vitória em "família"

No feminino, Letícia Monteiro foi bicampeã. A jovem de 21 anos é irmã de Thiago Monteiro, número três do ranking brasileiro e namorado de Bia Haddad. Atleta da Universidade de Fortaleza (Unifor), Letícia conquistou o ouro depois de vencer no tie-break Alessandra Mecchi (Unip) com parciais de 6-3 e 7-6 (7-3). No fim das contas, as famílias Monteiro e Haddad, que estão em alta no tênis profissional, também dominaram os Jogos Universitários Brasileiros.