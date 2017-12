Tensão nuclear? Trump aproveita a Páscoa para jogar golfe em resort

Em meio à crescente tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte, que chegou a dizer que está pronta para uma guerra nuclear, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi visto neste feriado de Páscoa num resort de golfe em Palm Beach, na Flórida.

No sábado, 15, a comitiva que acompanha o presidente foi fotografada chegando ao resort, segundo o Mirror. A CNN divulgou imagens de Trump e, nas redes sociais, hóspedes do resort postaram imagens do presidente e da primeira-dama, Melania Trump, na sala de jantar.

Just 2 tables away from the President, quite exhilarating ‼️❤️ Uma publicação compartilhada por Barbara Calizo-Newman (@bambic51) em Abr 15, 2017 às 9:17 PDT

A ironia da situação é que o próprio Trump chegou a debochar, algumas vezes, do ex-presidente Barack Obama por conta de seu interesse no esporte.

"Você acredita que, com todos os problemas e dificuldades pelas quais os Estados Unidos estão passado, o presidente Obama gastou o dia jogando golfe?", escreveu Trump no Twitter, em 2014.

Can you believe that,with all of the problems and difficulties facing the U.S., President Obama spent the day playing golf.Worse than Carter — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de outubro de 2014

"Enquanto nosso maravilhoso presidente estava jogando golfe o dia todo, a TSA [entidade de administração e seguraça de transportes] está se desmoronando, igualzinho nosso governo!", escreveu em 2016.

While our wonderful president was out playing golf all day, the TSA is falling apart, just like our government! Airports a total disaster! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de maio de 2016

Assista ao vídeo publicado pela CNN, com imagens de Donald Trump no resort de golfe: