'The Rock' alcança 448m em tacada de golfe e quase bate recorde mundial

O ator Dwayne Johnson, o "The Rock", publicou no Instagram uma foto em que diz ter alcançado 490 jardas (aproximadamente 448m) numa tacada de longo alcance durante as filmagens da terceira temporada da série Ballers, em que o ator interpreta um ex-astro do futebol americano.

O que chamou atenção é que o atual recorde mundial desse tipo de tacada, conhecida como drive, foi estabelecido em 1974 pelo americano Mike Austin, que alcançou 515 jardas, aproximadamente 22m a mais que que The Rock.

Segundo o ator, a tacada foi registrada por cientistas que acompanham a produção da série. "Eu ia mal em matemárica quando era criança, mas [meu alcance] parece ser bem próximo [do recorde mundial]. Vou quebrar esse recorde", escreveu.

No site oficial da associação que reúne jogadores profissionais de golfe nos Estados Unidos, a PGA of America, a entidade brincou: "Muitos podem achar difícil de acreditar nisso, mas dê uma boa olhada na foto. Você vai mesmo dizer para AQUELE CARA que ele está errado?"