'Thor' do beisebol dos EUA faz aparição em episódio de 'Game of Thrones'

Depois de uma semana conturbada na HBO, com ataque hacker e até vazamento de episódio, finalmente o quarto capítulo da sétima temporada de "Game of Thrones" foi ao ar.

(Alerta de um pequeno spoiler) O clímax do episódio "The Spoils of War" ("Os Espólios da Guerra") ficou reservado para os minutos finais, na batalha entre o exército dos Lannisters contra os Dothraki, de Daenerys Targaryen e seu dragão Dracarys. E justamente essa cena contou com uma participação especial, mas muito rápida, de um dos principais jogadores da Major League Baseball (MLB).

O principal arremessador do New York Mets, Noah Syndergaard, também conhecido como Thor, foi um dos lanceiros do exército de Jaime e Cersei. Ele apareceu (adivinhem!) arremessando uma lança, com movimentos bem parecidos ao que ele é acostumado a fazer na MLB.

"Toma essa, seu Dothraki malvado!", colocou Thor em sua conta no Twitter. Para justificar a morte do inimigo, ele completou: "Em minha defesa, eles tinham um maldito dragão! Pelo menos não joguei (a lança) nele".

To my sides defense....they had a FRICKEN DRAGON!!! At least I didn't throw behind him. — Noah Syndergaard (@Noahsyndergaard) 7 de agosto de 2017

Syndergaard é um dos arremessadores mais potentes de toda a MLB. Em 2017, a média de velocidade de suas bolas rápidas foram de 159 km/h (99 mph).

O lançamento que ele fez em "Game of Thrones" talvez tenha sido o mais significativo dele neste ano. Isso porque ele jogou somente cinco partidas pelos Mets em 2017 e está afastado desde abril, segundo mês da temporada regular da MLB, devido a uma lesão muscular nas costas.

A atual temporada da série da HBO já contou a participação especial do britânico Ed Sheeran, onde ele apareceu (surpresa!) cantando. Antes da estreia da sétima tempodada, também foi especulada a aparição de Conor McGregor, mas o próprio lutador negou.