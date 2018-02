Tiger Woods atinge pato após tacada em torneio de golfe nos EUA; assista

A mira de Tiger Woods é certeira, porém, desta vez sua tacada foi apenas um acidente durante o Honda Classic, torneio de golfe realizado em Palm Beach, nos Estados Unidos.

Em uma de suas tacadas, Woods acertou um pato. Isso mesmo, um pato! O animal chegou a se desequilibrar quando a bola o atingiu, mas logo se recuperou.

A torcida que estava acompanhando a partida do norte-americano se surpreendeu quando viu a bola atingir o pato. Veja o vídeo:

Look out little guy!

Tiger caught the Golden Goose ?? pic.twitter.com/PDJW9bAldr — PGA TOUR (@PGATOUR) 25 de fevereiro de 2018