Tiger Woods e ex-namorada têm fotos íntimas vazadas na internet

A lenda do golfe mundial Tiger Woods e sua ex-namorada, a esquiadora Lindsey Vonn, tiveram fotos íntimas roubadas e expostas na internet. As fotos, de acordo com a polícia norte-americana, teriam sido roubadas do celular de Lindsey, que não namora mais o golfista desde 2015.

Segundo o portal The Hollywood Reporter, as imagens incluem uma selfie de nudez fontal do golfista, bem como uma série de fotos de Vonn. As imagens foram parar em alguns sites, que foram acionados pelos advogados da atleta.

"O fato de uma pessoa roubar e publicar ilegalmente fotos privadas e íntimas é uma invasão de privacidade escandalosa e desprezível", disse um representante de Vonn. "Ela acredita que os indivíduos responsáveis por hackear as suas fotos privadas, bem como os sites que encorajam esta conduta detestável devem ser processados na medida máxima da lei".

Já Woods, que recentemente enfrentou alguns problemas por ter sido flagrado dirigindo sob efeito de substâncias ilícitas, não comentou o assunto, mas seus representantes disseram que ele também pretende processar os sites que publicaram as imagens.