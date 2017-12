Tigers vencem liga universitária com touchdown no último segundo

Em partida emocionante e cheia de viradas, Clemson venceu o Alabama, e conquistou seu segundo título nacional da liga universitária de futebol americano. Mas a vitória só veio nos últimos segundos de jogo. Os Tigers estavam perdendo de 28 a 31, até o último ataque, quando conseguiram marcar um touchdown faltando apenas 1 segundo para o término da partida. Com a pontuação, o time venceu o Alabama por 34 a 31.

O jogo foi uma revanche da decisão da temporada passada, em que o Alabama venceu o Clemson por 45 a 40. Com a vitória, os Tigers quebraram a invencibilidade de 26 partidas do adversário e conquistaram título que não obtinham desde 1981. Vale lembrar que os esportes universitários são levados muito a sério nos EUA. Para se ter uma ideia, as finais do torneio universitário de futebol americano, é o sexto evento esportivo mais valioso do mundo, segundo levantamento realizado pela Forbes.