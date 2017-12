Time celebra 99 anos de funcionário que trabalha há 81 anos no mesmo clube

Phil Coyne começou a trabalhar no estádio do time de beisebol Pittsburgh Pirates em 1936. Passados 81 anos, o clube mudou três vezes de casa, mas Coyne permaneceu e tornou-se um dos símbolos do time. Em jogo contra o Chicago Cubs, o funcionário mais velho do clube foi homenageado, recebendo uma camisa com o número 99 das mãos do presidente Frank Coonelly.

Na arquibancada, torcedores aplaudiram Coyne por sua dedicação e alguns levaram cartazes com mensagens de parabéns. Para deixar a festa completa, os Pirates venceram os Cubs por 6 a 5. A equipe de Pittsburgh está em 11° colocado na Liga Nacional, enquanto que seu adversário ocupa a terceira posição.