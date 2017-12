Time da MLB passa a vender gafanhotos torrados em estádio

Um dos primeiros times da Major League Baseball (MLB) a oferecer sushi dentro do estádio, o Seattle Mariners resolveu inovar mais uma vez. Em parceira com o restaurante mexicano local Poquitos, a franquia está vendendo porções de gafanhoto torrado com chili, limão e sal no Safeco Field.

A iguaria poderá ser adquirida em uma barraquinha, que o vende tanto com tacos, como em porções em um copo, que custam somente US$ 4 (R$ 12).

"É um lanche único que os torcedores irão realmente amar, tanto dentro de tacos como avulsos", declarou Steve Dominguez, gerente da Centerplate, empresa que administra o estádio dos Mariners, em entrevista à ESPN dos Estados Unidos. "É uma prova de que nossa relação com os Mariners é ótima e criativa para trazer novos parceiros locais que personificam a cena gastronômica da cidade."

Rebecca Hale, porta-voz do Seattle confessou que a franquia não espera vender muitos gafanhotos, "mas é uma coisa legal de vender e é autêntico".

O prato é muito comum no México e também é nutritivo, já que possui baixa taxa de gordura e é rico em proteínas. Além disso, é mais sustentável do que outras criações de animais, como vacas e carneiros. Outra novidade para esta temporada é uma porção de ostras fritas com molho picante.