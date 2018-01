Time da NFL oferecerá comidas e cerveja na cor azul para torcedores

Para celebrar o primeiro jogo nos playoffs da NFL em 18 anos, o Jacksonville Jaguars oferecerá comidas e cerveja na cor azul para os torcedores que acompanharem a partida contra o Buffalo Bills, neste domingo.

+ Garotos-propaganda: Prass vira médico, Willian chef e Dudu professor

+ Sucesso de Nego do Borel vira música de arquibancada na Argentina; confira

+ Chega de férias! Veja como os boleiros curtiram o período de folga

Pães de cachorro-quente, hambúrgueres, sorvertes, refrescos e a cerveja azulada especialmente para este jogo estão dentro do cardápio.

Veja:

The @jaguars are selling teal Mr. Softee Ice Cream in a mini helmet & hot dogs and hamburgers in teal buns for this weekend’s home playoff game vs. the Bills ( by @delawarenorth) pic.twitter.com/tjzRDOnKpk — Darren Rovell (@darrenrovell) 4 de janeiro de 2018