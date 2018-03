Time da NFL presenteia torcedora de 99 anos com ingressos para playoffs

A americana Millie Wall, de 99 anos, é torcedora do Minnesota Vikings desde a fundação do time, em 1961. Ela já acompanhou a diversos jogos da franquia no estádio, algumas até em outras cidades, mas nenhuma delas era válida pelos playoffs da NFL.

Essa história, no entanto, mudou em 2018, já que os próprios Vikings anteciparam o presente do 100º aniversário de Millie e a convidaram para o US Bank Stadium, onde irá acompanhar in loco à partida contra o New Orleans Saints, no próximo domingo, 14, válido pelo playoffs de divisão da Conferência Nacional.

You're never too old to attend your first #Vikings playoff game.

We can't wait for you to help us #BringItHome for your 100th birthday, Millie! pic.twitter.com/fAPO3FOFsg — Minnesota Vikings (@Vikings) 8 de janeiro de 2018