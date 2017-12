Time de beisebol convida menino com apenas um braço para ser catcher

Nos últimos dias, a internet "parou" por causa de um vídeo de um garoto de 14 anos que conta com apenas um dos braços e mostra muita habilidade na recepção de bolas de beisebol. Por causa disso, o Baltimore Orioles, que disputa a Major League Baseball, convidou o menino para participar de um jogo.

Big shout out to cornersville's middle school catcher. With the use of one arm, this guy is getting it done. What a stud. pic.twitter.com/4rhPycFGyY — Travis Holland (@tholland25) 13 de abril de 2017