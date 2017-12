Time de beisebol dará testes de gravidez em 'Dia do Talvez Você Seja o Pai'

Assim como diversos outros países, os Estados Unidos celebram, no próximo domingo, 18, o terceiro do mês de junho, o Dia dos Pais. Antecipando a data especial, um time da Minor League Baseball (MiLB), como é chamada o nível de categoria de base do beisebol norte-americano, terá uma promoção diferente nesta semana.

Entre os dias 14 e 18 de junho, o Jacksonville Jumbo Shrimp, do nível Double-A, equivalente à segunda divisão do sistema de ligas, jogará em casa contra o Pensacola Blue Wahoos. E na quinta-feira, o time irá promover o "Dia do Talvez Você Seja Pai" (tradução livre de "You Might Be The Father’s Day"), como uma espécie de esquenta para o domingo seguinte.

Um comunicado no site oficial do clube explica melhor a iniciativa: "Pelo 'Dia do Talvez Você Seja Pai', o Jumbo Shrimp distribuirá testes de gravidez para você descobrir se terá que retornar (ao estádio) para o jogo do Dia dos Pais, no domingo. Será uma noite recheada de suspense, curiosidade e envelopes pardos".

No mesmo dia, o Jumbo Shrimp terá a já tradicional "Quinta da Sede" (tradução livre de "Thirsty Thursday"), quando copos de cerveja são vendidos por apenas US$ 1 e US$ 2 (R$ 3.31 e R$ 6.62). A escolha da junção das duas promoções não aconteceu por acaso. "O público da 'Quinta da Sede' costuma ser de jovens profissionais e estudantes universitários. Eles gostam de dar risadas e se divertir e adorariam participar de uma brincadeira", conta o gerente geral do clube, Harold Craw, em entrevista ao jornal The Florida Times-Union.

Ainda segundo o diretor, centenas de teste estarão prontos para serem realizados. "Nós os daremos se quiserem. Mas isso é completamente escolha deles."