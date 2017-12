Time homenageia 40 anos de álbum histórico dos Beatles em seu uniforme

Um dos álbuns mais famosos da história do rock, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band completa 40 anos em 2017. Para comemorar a data, o Toledo Mud Hens, que disputa ligas menores, afiliadas à Major League Baseball, lançou um uniforme especial, bastante semelhante ao utilizado por John, Paul, George e Ringo na capa do álbum.

FIRST LOOK: Let us introduce to you our fab Sgt. Pepper's-themed jerseys we'll wear for 'Beatles Night' on June 16. pic.twitter.com/oiIjKUPLYg — Toledo Mud Hens (@MudHens) 2 de maio de 2017