Time de beisebol oferece cavalos e 'seduz' astro a renovar contrato

Quando a gente acha que já viu de tudo no mundos dos esportes, vem uma notícia e deixa todos nós sem reação. O venezuelano Rougned Odor renovou seu contrato com o Texas Rangers, da Major League Baseball, fazendo um acordo, no mínimo, inusitado. Além do acordo de US$ 49,5 milhões (R$ 153 milhões) por seis temporadas, ele ainda ganhou, como bônus, dois cavalos.

É isso mesmo, você não está lendo errado! O atleta é um grande fã dos equinos e em sua casa, na Venezuela, possui outros seis animais. "Quando eu vou ver meus cavalos, eu relaxo e esqueço de tudo e por isso amo eles. Acho que essa paixão começou na infância. Meus parentes tinham um rancho que eu frequentava", disse o atleta, que atua na segunda-base, à rede de televisão NBC.

These are in fact the horses that sealed the Odor deal. This is not a joke pic.twitter.com/O0Ka03RXRb — Evan Grant (@Evan_P_Grant) 30 de março de 2017

Se a paixão pelos cavalos é tanta, a torcida dos Rangers já pode se animar, já que o atleta de 23 anos deve ter um desempenho ainda melhor. Na última temporada, ele conseguiu grandes números, rebatendo 33 home runs e impulsionando 88 corridas.