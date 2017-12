Time de beisebol promete hambúrgueres gratuitos por erros de ex-astro da NFL

Ex-quarterback do Denver Broncos e New York Jets, Tim Tebow foi contratado pelo time de beisebol do New York Mets e irá passar um período no Columbia Fireflies, uma filial da equipe que joga em ligas menores. E antes mesmo de sua estreia, os adversários já começaram com as provocações.

O primeiro time que Tebow irá enfrentar, o Greenville Drive - filiado ao Boston Red Sox - anunciou em seu twitter que todos os presentes no estádio ganharão hambúrgueres de graça da rede Burger King, caso ele seja eliminado três vezes.

Tim Tebow se destacou no futebol americano universitário ao vencer dois títulos nacionais com o Florida Gators, mas não conseguiu repetir o mesmo desempenho na NFL. Sem espaço na liga decidiu se aventurar no beisebol e foi contratado pelo New York Mets em 2016.