Depois do Harvey deixar rastro de destruição no Texas, os americanos agora se preparam para a passagem do furacão Irma. Em função da tempestade, foram enviadas ordens de evacuação para os moradores dos Estados da Flórida e da Carolina do Sul, além de alguns condados da região sul da Geórgia.

No meio de tudo isso, o Atlanta Braves, time do brasileiro Luiz Gohara na Major League Baseball (MLB), anunciou que dará ingressos gratuitos aos moradores dessas regiões. A promoção é válidad para as quatro partidas da série contra o Miami Marlins, que começou nesta quinta-feira, 7, e terminará no próximo domingo, 10.

Para receber a cortesia, os torcedores deverão comparecer à bilheteria do SunTrust Park, novo estádio dos Braves inaugurado nesta temporada, e apresentar um documento de identidade que comprove a residência nesses locais. As crianças que estiverem como acompanhantes também poderão entrar no estádio.

“Nós sabemos o quão difícil tem sido para aqueles que tiveram que empacotar suas coisas e deixar suas casas com a aproximação do furacão Irma. Esperamos poder distrair as pessoas da tempestade por algumas horas as convidando para curtir uma partida de beisebol no SunTrust Park”, declarou Derek Schiller, presidente de negócios dos Braves, ao MLB.com.

FURACÃO IRMA

Classificado como de categoria 5, a mais alta da escala Saffir-Simpson, o furacão Irma registrou ventos entre 295 km/h e 360 km/h e deixou pelo menos 17 mortos ao passar por São Bartolomeu, São Martinho, Antígua e Barbuda, Ilhas Virgens Britânicas e República Dominicana nos últimos dias.

Após perder força no início desta sexta-feira, 8, durante a aproximação das Bahamas, com rajadas de 240 km/h, a tempestade caiu para o nível 4. A 840 quilômetros da costa americana, o Irma deverá chegar à Flórida no domingo, 10.

O Irma será o furacão mais forte a atingir o litoral da Flórida desde o Andrew, em 1992. Segundo Brock Long, diretor da Agência de Gestão de Emergências (Fema, na sigla em inglês), a tempestade será "realmente devastadora".

"A maior parte das pessoas ao longo da costa (americana) nunca experimentou um furacão como este. Será realmente devastador", afirmou Long, lembrando que os Estados Unidos registraram apenas três furacões de categoria 5 desde 1851. / COM INFORMAÇÕES DAS AGÊNCIAS EFE E AP