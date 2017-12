Time de brasileiros na China se classifica nos pênaltis por 16 a 15

O time dos brasileiros Oscar, Hulk e Elkeson, o Shanghai SIPG, conseguiu avançar para as quartas de final da Copa da China com uma vitória nos pênaltis após ficar no 0 a 0 com o Suzhou Dongwu.

O que chamou a atenção, no entanto, foi o placar da disputa nas penalidades: 16 a 15. Foram 32 cobranças até que houvesse um erro.

Nenhum dos três brasileiros estava em campo. A equipe é a mesma que se envolveu em uma grande confusão após a rodada do fim de semana, na partida contra o Guangzhou RF, após um lance polêmico envolvendo Oscar e o jogador Chen Zizao, que atuou pelo Corithians, que se desentenderam em campo.

