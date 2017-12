Time de rugby lança campanha para incentivar esporte feminino; veja vídeo

Conhecido como "Red Roses", o time inglês Rugby Football Union (RFU) lançou uma campanha para atrair mulheres para a prática esportiva. Com o slogan “Meet your inner warrior” (“encontre sua guerreira interior”), o vídeo postado nas redes sociais da equipe mostra mulheres em situações cotidianas e também realizando atividades físicas pesadas.

“Coragem e uma bela selvageria brilham dentro de nós. Toda vez que alguém diz que nós não conseguimos. Nós falamos: ‘É exatamente por isso que nós vamos conseguir.’ Existe um espírito de luta dentro de todas nós”, diz um dos trechos da narração.

Até o dia 29 de janeiro, o time realizará atividades em 100 localidades da Inglaterra com o objetivo de introduzir mulheres às técnicas e regras básicas do rugby. Voltada a todas as idades, a campanha indicará clubes regionais para que as meninas e mulheres que se interessarem continuem praticando o esporte, amadora ou profissionalmente.

A Inglaterra tentará o terceiro título mundial no rugby feminino na Copa do Mundo de 2017, na Irlanda. Confira o vídeo e mais imagens da campanha abaixo:

Get ready to unleash the power within #RugbyWomen #Rugby #RugbyGram Um vídeo publicado por England Rugby (@englandrugby) em Jan 9, 2017 às 10:00 PST

