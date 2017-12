Time sai para o estádio e esquece atacante em hotel no México; assista

Esqueceram de mim: com passagens pelo Cruzeiro e pelo Atlético Paranaense, e hoje defendendo o Pumas, do México, o atacante equatoriano Joffre Guérron foi deixado no saguão do hotel pelo seu atual time, que partiu para um jogo da primeira divisão do país, a Liga MX, sem ele.

A equipe embarcou no ônibus para enfrentar o Monarcas em direção ao Estádio Olímpico Universitário, na Cidade do México, e deixou o atacante no local onde o time estava concentrado. O fato aconteceu na noite desta terça-feira e Guérron foi filmado desesperado, correndo de um lado para outro, na entrada do hotel. O vídeo acabou caindo nas redes sociais.

Apesar do susto, o atacante conseguiu chegar a tempo para a partida e ainda entrou no segundo tempo. Todo o esforço, no entanto, foi em vão: o Pumas perdeu por 2 a 1, estacionou na 14ª posição na tabela e Guérron segue sem marcar gols, apos seis rodadas.

Veja o desespero do jogador para tentar arrumar um transporte até o estádio: