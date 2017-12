'Tiozinho' de 56 anos surpreende e vence corrida de rua no litoral paulista

Quando foi organizada a etapa da XTerra, em Ilhabela, no litoral de São Paulo, ninguém (ou quase ninguém) apostaria que um senhor de 56 anos venceria a tradicional prova de rua. Pois foi exatamente isso que aconteceu! João Alves de Araújo surpreendeu a todos ao terminar no primeiro lugar na disputa no último fim de semana.

Conhecido popularmente como João da Ilha no local em que mora, ele não só venceu, como mostrou autoridade para superar seus adversários na prova de 8 km disputada à noite, ao terminar a distância com mais de um minuto de vantagem para o segundo colocado, Reginaldo Vieira, quase 20 anos mais jovem.

Em entrevista ao globoesporte.com, João mostrou que tudo isso é fruto de sua dedicação ao esporte. "Eu sou um cara que me cuido muito. Corro há 35 anos ininterruptamente. Procurei sempre me cuidar bastante para conseguir longevidade na vida esportiva. Corro por prazer, não para disputar nada. Acho que pelo fato de fazer por diversão tem dado muito certo. Espero seguir assim por bastante tempo".

Empolgado com o resultado, o atleta aproveitou o momento de glória para elogiar seus companheiros de treinamento e pedir algum tipo de ajuda para conseguir competir em outros locais, não apenas na sua cidade natal: "Eu tenho o plano de participar de outras edições do XTerra, afinal participo do evento há mais de dez anos. É algo que gosto de fazer e procuro passar a todos. Temos um grupo excelente de corredores na cidade, mas encontramos dificuldades para conseguir condução para disputar provas em outros locais. Espero que isso seja resolvido e possamos disputar competições Brasil afora", concluiu.