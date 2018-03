Tom Brady anuncia lançamento de documentário sobre sua vida e carreira

Normalmente bastante reservado quanto a sua vida pessoal e familiar, o astro do New England Patriots Tom Brady prepara o lançamento de um documentário em formato de série, Tom vs. Time, sobre sua história e carreira.

As imagens do quarterback juntamente com a mulher, a modelo brasielira Gisele Bündchen, e os filhos, mostram além da vida em casa sua rotina de treionos e jogos. Tudo foi filmado ao longo da última temporada e vai ao ar em uma plataforma de streaming, sem data para a estreia.

O jogador, hoje com 40 anos, busca com os Patriots seu sexto título no Super Bowl, o que seria um recorde na história do futebol americano. Ele é titular absoluto da equipe desde o ano de 2001 e considerado um dos maiores jogadores de futebol americano da história. Os Patriots fazem sua estreia nos playoffs da NFL contra o Tennessee Titans, neste sábado, às 23h15.